حضر المؤتمر بقميص مثير للجدل وخليفته نجم إنتر السابق .. كواليس إقالة فونسيكا أثناء لقاء ميلان وروما

المدرب رحل سريعًا عن ميلانو

أعلن ميلان رسميًا إقالة مدربه باولو فونسيكا، ورغم أن الجميع كان يتوقع القرار لسوء النتائج، إلا أن توقيت وكواليس القرار كانت مفاجئة وصادمة إلى حد كبير، خاصة للمدرب البرتغالي.

ميلان اختار فونسيكا خلال الصيف الماضي لخلافة ستيفانو بيولي مفضلًا إياه على أسماء مثل ماسيميليانو أليجري وماوريتسيو ساري وسيرجي كونسيساو وأنتونيو كونتي، وقد وقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2027، إلا أنه اتخذ قرار إقالته بعد أقل من 6 أشهر.

الروسونيري سقط في فخ التعادل مع روما 1-1 مساء أمس ليبتعد عن المركز الرابع بـ8 نقاط، حيث يتواجد حاليًا في المركز الثامن برصيد 27 نقطة فقط، ويتصدر أتالانتا ونابولي جدول الترتيب بـ41 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب، الذي تعرض للطرد خلال اللقاء لاعتراضه على قرار الحكم عدم احتساب ركلة جزاء لصالح تيجاني رايندرز، ظهر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بقميص مثير للجدل، حيث كُتب عليه "OFF" مما أوحى أنها رسالة صامتة منه حول مستقبله، ورغم ذلك فقد نفى إقالته وأكد استمراره في تدريب الفريق رغم الأخبار التي انتشرت خلال اللقاء حول قرار إدارة النادي بطرده والكشف عن اسم خليفته.

فونسيكا فاجأ الجميع بعد نهاية المؤتمر وخلال تواجده في السيارة متجهًا إلى منزله بالإعلان عن رحيله، إذ قال لقناة سكاي سبورت "نعم، لقد رحلت عن ميلان، تلك هي الحياة. ضميري مرتاح وقد بذلت ما بوسعي".

توقيت الإقالة بدا غريبًا، حيث لم يصبر النادي حتى انتهاء اللقاء، بل اتخذ قراره والذي لم يكن ليتغير لو فاز ميلان على روما، لكن إن عُرف السبب بطل العجب! قناة سكاي كشفت عن وجود بند في عقد فونسيكا يسمح للنادي الإيطالي فسخه في يونيو 2026 حال تمت إقالته خلال الـ6 أشهر الأولى منه، إذ أن ميلان لن يكون مطالبًا بتسديد مستحقات المدرب حتى نهاية عقده في صيف 2027 بل حتى نهاية الموسم الجاري فقط، والعقد كان قد بدأ في الأول من يوليو الماضي مما يعني أن غدًا هو اليوم الأخير لإقالة المدرب دون خسائر كبيرة.

ميلان عاد لخياره القديم في الصيف ووقع بالفعل مع سيرجيو كونسيساو، الذي سبق أن لعب للإنتر ولاتسيو وبارما في إيطاليا، ومن المتوقع أن يصل اللاعب ميلانو يوم الإثنين القادم لبدء مهمته رسميًا.

سكاي أوضحت أن كونسيساو سيُوقع عقدًا ينتهي بنهاية الموسم الجاري مقابل مليون يورو، مع إمكانية تجديده لموسم آخر.