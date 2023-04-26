ميكيل أرتيتا يُهدد بقتل بعض لاعبي آرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي!

رسالة قوية إلى لاعبي آرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي.

تتجه أنظار مشجعي كرة القدم صوب ملعب الاتحاد مساء اليوم الأربعاء لمشاهدة قمة كرة القدم الإنجليزية بين مانشستر سيتي وآرسنال في مواجهة الوصيف والمتصدر في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين، والهزيمة أمام فريق بيب جوارديولا - الذي فاز في 11 من آخر 12 في جميع المسابقات - ستكون على الأرجح ضربة قاتلة في سباق اللقب، خاصة أن آرسنال في حالة متزعزعة بعد تعادله في آخر ثلاث مباريات.

وتحدث ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز عن خوف لاعبيه من مواجهة السيتي قائلًا: "لا وإذا فعلوا ذلك فسأقتلهم وأنا لا أريد أن أسمع ذلك على الإطلاق".

وأضاف: "ستكون ليلة صعبة وتحديًا لكن الفرصة لا تصدق بالنسبة لنا لقد علمنا منذ البداية إذا كنت تريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عليك الذهاب إلى توتنهام والتغلب عليهم، والذهاب إلى تشيلسي وتهزمهم، عليك أن تلعب خارج أرضك وتفوز، وهذا ما كنا نفعله هذا هو سبب وجودنا هنا".

وأتم: "الآن علينا أن نذهب إلى سيتي وأن نهزمهم إذا كنا نريد أن نكون الأبطال، علينا أن نفوز بتلك المباريات الأمر بهذه البساطة".