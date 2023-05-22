ميكيل أرتيتا يعاند برشلونة؟ آرسنال يتحرك لضم أهم أهداف "البلوجرانا" في سوق الانتقالات!

آرسنال دخل على خط التعاقد مع أحد أبرز أهداف نادي برشلونة في سوق الانتقالات..

يخطط نادي آرسنال الإنجليزي للتحرك من أجل التعاقد مع الألماني إلكاي جوندوان قائد نادي مانشستر سيتي، الذي يجذب أيضًا أنظار برشلونة الإسباني ويعد أحد أبرز أهداف "البلوجرانا" في الصيف المقبل.

صحيفة "The Athletic" الإنجليزية أكدت أن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يفكر في التوجه للتعاقد مع جوندوان لدعم خط وسط "الجانرز" في الموسم القادم.

آرسنال انضم إلى سباق التعاقد مع جوندوان الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، إلا أن الألماني قد يجدد عقده في نهاية المطاف بملعب "الاتحاد".

آرسنال يخطط بالفعل لتجديد كبير في صفوفه، خاصة في وسط الملعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يرغب أرتيتا في الحصول على خدمات ديكلان رايس قائد وست هام يونايتد، وماسون ماونت نجم تشيلسي.

آرسنال يعتقد أنه قادر على الظفر بخدمات رايس وماونت، على الرغم من مواجهة منافسة شديدة على خدمات الثنائي، في حين أظهر "الجانرز" اهتمامه بالحصول على جوندوان نظرًا لتزايد التوقعات برحيل جرانيت جاكا عن الفريق اللندني بنهاية الموسم الحالي.