"أحيانًا نُركز على السلبيات" .. ميكيل أرتيتا يُعلق على إمكانية تدريب مانشستر يونايتد!

تعرف على رأي أرتيتا في إمكانية تدريبه لمانشستر يونايتد

علق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، على الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، بشأن إمكانية ترك ناديه وتولي تدريب مانشستر يونايتد!

وكان ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، قد خرج بتصريحات مؤخرًا، أكد خلالها على أنه إذا عُرض على أرتيتا تدريب الشياطين الحُمر، فإنه قد يترك آرسنال من أجلهم.

ورد أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة شيفيلد يونايتد على رأي فيرديناند، حيث قال: "دائمًا ما نُسلط الأضواء على آراء النقاد، التي ليست إيجابية إلى هذا الحد".

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وأضاف المدرب الإسباني: "أحيانًا نركز أكثر من اللازم على السلبيات"، في رد من أرتيتا على تصريح فيرديناند بأنه قد يترك آرسنال من أجل مانشستر يونايتد.

المدرب صاحب الـ41 عامًا يسير بشكل جيد مع فريقه آرسنال، حيث ينافس حاليًا على صدارة الدوري الإنجليزي، في ظل احتلاله المركز الثالث بـ58 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول، ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

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وتُشير بعض التقارير إلى أن الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، سيرحل بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام من بعض الأندية للتعاقد معه.