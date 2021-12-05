يعيش النصر واحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق منذ أعوام، وتبحث إدارته بقيادة مسلي آل معمر دائمًا عن حلول للخروج من الأزمة.

ما يعكس أزمة العالمي بشكلٍ أكبر هو تولي 3 مدربين الفريق هذا الموسم فقط، حيث كانت البداية بالبرازيلي مانو مينيزيس، وعقب رحيله تولى مارسيلو سالازار مؤقتًا حتى التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، والذي رحل هو الآخر وعاد سالازار مؤقتًا في نوفمبر الماضي.

منذ ذلك الحين، دأب فارس نجد على البحث عن مدرب يتولى الفريق، واستقر في النهاية على اسم تم الإعلان عنه اليوم هو ميجيل أنخيل روسو.

يمتلك الأرجنتيني تاريخ طويل في التدريب، حيث قاد العديد من الفرق كان آخرها نادي بوكا جونيورز الموسم الماضي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على ميجيل أنخيل مدرب النصر الجديد، وماذا قدم طوال مسيرته؟

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من هو ميجيل أنخيل مدرب النصر الجديد؟

ميجيل أنخيل مدرب النصر الجديد هو لاعب قبل أن يكون مديرًا فنيًا، وهو ينتمي لأبطال اللعبة الذين لم يرتدوا إلا قميص فريق واحد فقط، على غرار توتي ملك نادي روما.

الفريق الذي دافع أنخيل روسو عن ألوانه هو إستوديانتس الأرجنتيني، وذلك خلال الفترة بين عامي 1975 و1988.

كان ميجيل أنخيل لاعب وسط، وخلال مسيرته مع الفريق خاض 418 مباراة سجل فيها 11 هدفًا.

لم تكن له بصمة واضحة مع منتخب الأرجنتين، حيث ارتدى القميص الأبيض والسماوي في 17 مباراةٍ فقط في الفترة بين 1983 و1985.

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بدأ ميجيل أنخيل مسيرته التدريبية بعد تعليق حذاءه بعامٍ واحدٍ فقط، وكانت من بوابة نادي لانوس الذي صعد به من الدرجة الثانية في 1992، وظل فيه حتى 1994.

عاد للفريق الذي لعب له في 1994-1995، ومن جديد صنع نفس الإنجاز وصعد به للدرة الأولى في الدوري الأرجنتيني، لكنه رحل بعد ذلك مباشرةً.

محطته الأبرز كانت في 2007، عندما تولى قيادة نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني وفاز معه بكوبا ليبرتادوريس، لكنه رحل بعد ذلك إلى سان لورينزو وتنقل كثيرًا بين أندية أمريكا الجنوبية خاصةً الأرجنتين، حتى عاد للبوكا من جديد قبل موسمين، وفاز معه بالدوري والكأس.

أصبح ذلك من الماضي، فميجيل أنخيل هو مدرب النصر الجديد الآن، وينتظر منه عشاق العالمي إنجازاتٍ أكبر.

بطولات ميجيل أنخيل مدرب النصر الجديد

النادي البطولات لانوس الدوري الأرجنتيني الدرجة الثانية 1991-92 إستوديانتس الدوري الأرجنتيني الدرجة الثانية 1994-95 فيليز سارسفيلد الدوري الأرجنتيني الممتاز الدور الأول 2005 بوكا جونيورز الدوري الأرجنتيني 2019-20، كوبا ليبرتادوريس 2007، كأس الرابطة 2020 روزاريو سنترال الدوري الأرجنتيني الممتاز ب 2012-13 ميلوناريوس الدوري الكولومبي 2017، كأس السوبر 2018

ما هو سبب إقالة بيدرو إيمانويل من تدريب النصر؟

قررت إدارة النصر الاستغناء عن خدمات بيدرو إيمانويل بسبب سوء النتائج، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

البداية كانت بالخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال في قلب ملعب مرسول بارك، معقل النصر، وذهاب حلم الآسيوية رغم الإمكانات الهائلة التي يمتلكها العالمي في الفترة الراهنة.

الأمور ساءت كثيرًا في الشهر الأخير على الصعيد المحلي، ففي الدوري السعودي لم يفز بيدرو إيمانويل بأي مباراة مع النصر.

خسر النصر من الاتفاق بهدف نظيف، ثم تعادل مع الفيحاء بهدف لمثله، ثم خسر من الشباب بهدف نظيف في آخر المباريات قبل توقف نوفمبر الدولي.

لهذا، أتى القرار فورًا بالاستغناء عن بيدرو إيمانويل، خصوصًا وأن علاقته باللاعبين أيضًا لم تكن الأفضل ولم ينجح في تحقيق المأمول منه على صعيد النتائج.