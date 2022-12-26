ميشايل: مررت بحالة نفسية صعبة وما زلت أشعر بالغربة في الهلال ولكن!

المحترف البرازيلي لم يتأقلم لدرجة أن "حلاقه" الخاص سيحضر من البرازيل لمساعدته في الرياض!

رغم تأكيده أنه بالفعل مر بحالة نفسية صعبة في بداية مسيرته مع نادي الهلال السعودي إلا أن المحترف البرازيلي ميشايل ديلجادو، نفى ما تردد قبل فترة عن رغبته في الرحيل عن الزعيم.

الصحافة البرازيلية نقلت بعض التصريحات على لسان اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مدعية أنه يبحث عن عرض برازيلي للعودة لبلاده وأنه لم يشعر بالراحة في القلعة الزرقاء، لكن ديلجادو أكد أنه تم اقتطاع تصريحاته بشكل خاطئ.

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Shahid

وقال ميشايل، الذي انضم للزعيم في يناير 2022، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "أجريت حوارًا واحدًا في البرازيل، وتم أخذه لمنحى مختلف جدًا لما ذكرته في كامل الحوار، لأنه لم يخرج كاملًا، وتم استقطاع ما يراد أن يستقطع منه، ليبث للجمهور البرازيلي بهذا الشكل، ولا أعرف أمانة ما الذي قيل عني هنا في ذلك الوقت، ولكن إذا على ما ذكر في بعض الجزئيات من اللقاء مثل عدم سعادتي في ذلك الوقت فقط، سأقول لك نعم كنت أمر بفترة غير جيدة، لابتعادي عن عائلتي ومحيطي، والدي ووالدتي وإخواني، وبعد قدومي إلى الرياض بفترة وجيزة توفيت والدتي ثم توفيت جدتي بعدها، وأنا لم أستطع زيارتها بسبب عوامل السفر والإجازات، ودخلت في عامل نفسي صعب لأنني لم أرَ جدتي منذ فترة طويلة قبل وفاتها، ولم أستطع أن أرتاح أو أريح نفسي برؤيتها حتى بعد وفاتها، بعد ذلك استغللت فترة إجازة أربعة أيام وذهبت إلى تقديم واجب العزاء والدفن، على الرغم من أن أغلب الأيام ذهبت في الطريق، لبعد المسافة بالطائرة بين الرياض والبرازيل".

وأضاف: "أي إنسان يغيّر محيطه وبيئته سيجد بعض الصعوبات في البدايات، وهذا طبيعي جدًا، في بداية قدومي لم أتأقلم أو أتفهم بعض الأمور، ولم أجد لغة التفاهم أو التواصل بيني وبين بعض اللاعبين، بسبب عوائق اللغة، خاصة أنني لا أجيد اللغتين العربية والإنجليزية، وفي كل نادٍ تمر عليك أيام جميلة وأخرى صعبة، هذا طبيعي حتى في ناديي فلامنجو وجوياس البرازيليين، مررت بفترات عصيبة وغير جيدة، واحتضنوني فيها، هذا يحدث لأي إنسان، لأننا نمتلك مشاعر، وأنا بطبعي عاطفي جدًا وأحب السعادة وأن أسعد من حولي، الجانب الذهني والعاطفي مهم جدًّا أيضًا، وبالنسبة للعروض، نعم وصلتني عروض من أندية برازيلية، ولكن أبدًا لم أتواصل أو أتحدث معها، وأحترم عقدي مع الهلال، ولم أتعرض في حواراتي لذكر الهلال بأي شيء سلبي أبدًا".

وما إذا كان تأقلم في الهلال حاليًا، علق: "اقتربت كثيرًا من التأقلم، ما زلت أشعر بالغربة، لذا جلبت بعض أصدقائي القريبين مني إلى الرياض، سيأتي والدي بعد فترة وأحد أصدقائي أيضًا، حتى حلاقي في البرازيل سيحضر بعد فترة، وأنا أشكر النادي على ذلك، أحاول جاهدًا أن أوفر الأجواء التي لا تشعرني بالغربة، وفي عقدي مدة كافية جدًا للتأقلم والعطاء في الفترة المقبلة".