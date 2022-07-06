ميشايل ديلجادو يواصل تصريحاته الصادمة: لا أريد العودة للهلال

محترف الهلال يؤكد أن لديه عدة عروض برازيلية، لكن الأفضلية لفلامنجو

منذ أن حصل البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ محترف الهلال السعودي، على إجازة نهاية الموسم وتوجه إلى بلاده، يخرج علينا يومًا تلو الآخر ليؤكد أنه لم يشعر بالراحة في الدوري السعودي، وأنه يريد العودة اليوم قبل الغد.

بطولة في ستة أشهر:

البرازيلي انضم للزعيم في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من فلامنجو البرازيلي، لينجح في غضون أشهر في حصد أول لقب له بالقميص الأزرق.

الهلال توج مؤخرًا بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ18 في تاريخه، والثالثة على التوالي لأول مرة في تاريخه.

حصد الزعيم اللقب جاء في الأمتار الأخيرة، بعدما انقض على الصدارة بعد الجولة الـ28 مستغلًا تعثر الاتحاد، ليتشبث بالقمة، ويحصد اللقب.

وجاء التتويج بعدما تفوق الهلال بفارق نقطتين على الاتحاد، إذ فشل الأخير في اعتلاء منصة التتويج منذ موسم 2008-2009.

ماذا قال ميشايل عن الهلال؟

صاحب الـ26 رغم أنه في الملعب نشعر أنه تأقلم سريعًا مع أجواء الدوري السعودي إلا أنه يؤكد أنه يريد العودة للبرازيل في أقرب وقت.

وقال ميشايل، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "bolavip" البرازيلية عن برامج "Cancelados" التليفزيوني: "هناك حقيقة واحدة فقط، أريد العودة للبرازيلي، نعم أمتلك عرضين برازيليين، ولدي وعد مع ماركوس براز؛ نائب رئيس نادي فلامنجو، وأنا إذا وعدت، أفي بوعدي، لم يتم الاتفاق على كل شيء بعد، لا أعلم ما إذا كنت سأعود للسعودية أم سأبقى في البرازيلي، لكن أتمنى أن أبقى، حتى أنني لم أشتري تذكرة العودة للهلال بعد".

وأضاف: "عندما أعود للبرازيل سيكون لفلامنجو الأفضلية دائمًا، هذا بسبب المودة والاهتمام والاحترام الذي بيني وبين ماركوس براز، لكن إذا لم ينجح الأمر بحكم أن القرار ليس قراره بمفرده، فلدي عدة عروض أخرى، أي أنه إذا لم تتم صفقة انتقالي لفلامنجو، فسأنتقل لأي نادٍ برازيلي آخر".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصرح بها ديلجادو بمثل هذه التصريحات، فقبل أيام أيضًا أكد أن أسرته تشعر بالراحة في المملكة، لكنه على العكس من ذلك. (طالع التفاصيل)

ماذا قدم ميشايل مع الهلال؟

الجناح الأيسر انضم للزعيم في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من فلامنجو البرازيلي، في أول تجربة احترافية له في مسيرته الكروية.

في البداية، لم يكن جمهور الهلال متحمسًا للتعاقد معه، في ظل كثرة ضحك اللاعب وعدم اتسامه بالجدية.

لكن ورغم أن اللاعب يبدو أنه غير جاد خارج الملعب وحتى على مقاعد البدلاء أحيانًا إلا أنه فور الدفع به، يتغير مستوى الهلال للأفضل، في ظل ذكائه في تحركاته وقدرته على إحداث نشاطًا في الجانب الهجومي للفريق.

ديلجادو شارك في 19 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع أربعة آخرين.

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