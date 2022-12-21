ميشايل .. الزئبقي البرازيلي الذي يعاني على مقاعد الهلال!

ميشايل ديلجادو الذي أبهر الجميع أمام الاتفاق

مرة أخرى يظهر النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو في دقائق معدودة رفقة فريقه نادي الهلال، ويقدم الإضافة، ويؤكد على أن الجلوس على مقاعد البدلاء ليس مكانه الذي يستحقه.

Shahid

ولعب البرازيلي كبديل في مباراة الهلال أمام الاتفاق، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين كبديل لزميله البيروفي أندريه كاريلو، بالدقيقة 74 من زمن المباراة.

ومشاركته لم تمر مرور الكرام، حيث سجل هدفًا خرافيًا راوغ به نصف فريق الاتفاق، نال به إشادة وإعجاب جميع الجماهير الهلالية.

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الزئبقي الذي يعاني

على الرغم من أن دائمًا مشاركاته يكون بها الإضافة، إلا أن النجم البرازيلي ميشايل يعاني بعض الشيء مع نادي الهلال.

مثله مثل أي لاعب أجنبي يحتاج للوقت من أجل التأقلم، وميشايل لم يستطع التأقلم سريعًا مع الزعيم، ولكن يبدو أنه بدأ الآن في التأقلم والتعود على الأجواء السعودية.

وفي نفس الوقت دائمًا ما يفضّل مدربه رامون دياز وضعه على مقاعد البدلاء، ولا يعتمد عليه بصفة أساسية باستثناء بعض المباريات التي يكون فيها مضطرًا لذلك، بسبب النقص العددي أو لأسباب أخرى.

هل يستحق الرحيل؟

الغريب في الأمر، أنه خلال الفترة الماضية، انتشرت العديد من الأخبار والتقارير، التي تؤكد على أن ميشايل ديلجادو يرغب في الرحيل عن نادي الهلال.

وذلك وسط اهتمام من بعض الأندية البرازيلية التي ترغب في التعاقد معه، نظرًا للموهبة الكبيرة التي يمتلكها ميشايل ولم يُظهرها مع نادي الهلال.

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ولكن بعد الهدف الذي سجله ميشايل في مرمى الاتفاق، هل يستحق الرحيل عن نادي الهلال؟

Shahid