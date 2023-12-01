ميسي يوضح سبب الخلاف مع ليفاندوفسكي: لهذا راوغته كثيرًا في كأس العالم

ميسي يعترف بتوتر علاقته مع ليفاندوفسكي...

العلاقة بين ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي واسطورة برشلونة السابق، مع روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الحالي، توترت للغاية ودخلت نفقًا مظلمًا بسبب جائزة الكرة الذهبية.

وتوترت العلاقة بين الثنائي، منذ أن حصل ميسي على الجائزة في 2021، وخسر ليفاندوفسكي فرصة الفوز بها في عام 2020، عندما تم الغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا.

وبعد الفوز بالجائزة، خرج ميسي، وتحدث بلطف عن المهاجم البولندي، وشدد على أنه كان يستحقها في العام السابق الذي تم الغاؤها فيه بسبب الوباء، ومن جانبها أفادت التقارير الصحفية في ذلك الوقت أن ليفاندوفسكي أساء فهم تصريحات ميسي.

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وفي أول لقاء جمع اللاعبين عقب الأزمة، ظهر الثنائي في حالة ترصد كل منهما للآخر، في مباراة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" عن تلك الأزمة: "تصريح ليفاندوفسكي في 2021، أغضبني كثيرًا، لأنني عندما فزت بالجائزة، تحدثت عنه بشكل جيد وقلت ما أشعر به حقًا".

وأضاف: "لقد تجاهلته خلال مباراة الأرجنتين وبولندا، وكنت غاضبًا من تصريحاته، لم يكن يجب أن يقول ما قاله، وتعمدت مراوغته كثيرًا في تلك المباراة".

وأردف: "ولكن بعد ذلك التقينا وتحدثنا واتفقنا على أن ما حدث كان سوء تفاهم، لقد كان منزعجًا لأن ما قاله لا يتطابق مع ما تم نشره، لقد تحدثنا كثيرًا بعد انتقاله إلى برشلونة، عن المدينة والنادي وكل شيء".