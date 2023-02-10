ليونيل ميسي يواجه الثنائي الفرنسي.. إعلان القائمة النهائية لجائزة الأفضل في 2022

كأس العالم شكّل هذه الاختيارات بالتأكيد بالنسبة لـ"فيفا"

الآن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أهم فئات جائزة الأفضل لعام 2022، وهي فئة أفضل لاعب كرة قدم في العالم خلال العام.

الاختيارات لم تكن مفاجئة، الأسطورة ليونيل ميسي بين ثنائي فرنسي هما كريم بنزيما وكيليان مبابي، ربما كان من السهل توقع هذه القائمة النهائية.

ميسي فعل كل ما يلزم من أجل الوصول لهذه القائمة، وهل هناك أفضل من قيادة بلاده للقب كأس العالم الذي طال انتظاره؟.

كريم بنزيما قدم موسما مذهلا وقاد ريال مدريد لثنائية الليجا ودوري أبطال أوروبا وبطولة السوبر الأوروبي، بينما قدم مبابي كأس عالم مبهرا وسجل 8 أهداف ليتوج نفسه هدافا للمونديال.

وعلى مستوى الكرة النسائية، تم اختيار القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبات، هنّ: الإسبانية أليكسيا بوتياس، والأمريكية أليكس مورجان، والإنجليزية بيث ميد.

كما تم إعلان القائمة القصيرة المكونة من 3 أهداف للتنافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف خلال العام، وهي أهداف البرازيلي ريتشارليسون في مرمى صربيا بكأس العالم 2022، وهدف الفرنسي ديميتري باييه في مرمى باوك اليوناني بدوري المؤتمر الأوروبي.

إضافة إلى هدف البولندي مارسن أوليسكي في مباراة فارتا بوزنان وستال ريشيتشفو بالدوري البولندي.