ميسي يُهنئ تركي آل الشيخ على "تشيللو" .. والأخير يرد

لم يُفوت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة الإعلان عن تفاصيل الفيلم السينمائي "تشيللو" دون أن يُقدم التهنئة لصاحبه وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ.

آل الشيخ كان قد أعلن في أكتوبر الماضي انتهاء تصوير فيلمه "تشيللو" بمشاركة عدد كبير من الممثلين السعوديين والعرب والعالميين، مشيرًا إلى أن التصوير استغرق 8 أسابيع وقد جرى 70% منه في السعودية.

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وزير الرياضة السعودي السابق كان قد طرح روايته "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب ثم أعلن فيما بعد تحويلها إلى فيلم سينمائي جرى الإعداد له لمدة عامين في سرية كبيرة.

ميسي نشر صورة لـ "بوستر" الفيلم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وأدرج حساب آل الشيخ وعلق قائلًا "مبروك على الفيلم".

وقد رد مالك نادي ألميريا الإسباني على صاحب الـ34 عامًا عبر تغريدة نشرها على تويتر، قال فيها "شكرًا صديقي العزيز .. أعظم من يلعب كرة القدم في العالم الآن".

وأضاف "أدعو الجميع لعدم متابعة العمل، أنا صنعته لأراه وحدي، والأهم أن يُعجبني أنا".

شكراً صديقي العزيز … اعظم من يلعب كرة القدم في العالم الان 🇦🇷❤️ وادعو الجميع لعدم متابعة العمل … لا تشوفوه ! انا عامله اشوفه وحدي ! 🥳🤷🏻‍♂️🧟‍♂️😂 🎻 واهم شي يعجبني اااانا 😜👀🔥🧟‍♂️🎻🎻🎻🎻 pic.twitter.com/K7VeZV8vBU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 7, 2021

يُشار إلى أن ميسي يرتبط بصداقة قوية مع آل الشيخ، ومن المتوقع حضور اللاعب مع فريقه باريس سان جيرمان إلى الرياض لخوض مباراة ودية تحت مسمى كأس موسم الرياض أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر في يناير القادم.