ميسي ينضم إلى ألبا في قائمة الغائبين عن تدريبات برشلونة

ميسي الوحيد من الذين لعبوا لقاء خيتافي الذي لم يتدرب مع المجموعة

غاب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن تدريبات الفريق الكتالوني الجماعية يوم الأحد واكتفى بالتواجد في الصالة الرياضية فقط.

برشلونة خسر أمام خيتافي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ليفقد 5 نقاط في أول 4 مباريات بالليجا.

ويستعد برشلونة لافتتاح مسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة فيرينتسفاروشي المجري في "كامب نو".

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ميسي كان اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في تدريبات برشلونة الجماعية صباح الأحد بين من لعب لقاء خيتافي مساء السبت.

وأوضحت الصحيفة أنّ ميسي اعتاد أن يتواجد في الصالة الرياضية ويحصل على جلسات تدليك في اليوم التالي للمباراة لأجل التعافي جسديًا، إلا أنّه لا يعاني من أي إصابة وجاهز لمباراة الثلاثاء المقبل.

وأشارت إلى أنّ البرغوث اعتاد القيام بهذه الجلسات في السنوات الأخيرة وكان يرافقه عادة لويس سواريز قبل رحيل الأخير إلى أتلتيكو مدريد.

وأكدت الصحيفة أنّ أنطوان جريزمان كان يقوم بمثل هذه التدريبات للتعافي جسديًا بعد المباريات، لكنّه هذه المرة تواجد مع المجموعة في جلسة تدريبية استمرت نصف ساعة فقط.

وبجانب ميسي، فإنّ جوردي ألبا لا يزال يتدرب منفردًا ولن يتمكن من خوض مباراة دوري أبطال أوروبا ويحاول رونالد كومان استعادة اللاعب قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم السبت المقبل.

جدير بالذكر أنّ كومان سبق وأعلن صعوبة لحاق الحارس مارك أندريه تير شتيجن بالكلاسيكو وسوف يعتمد على بديله نيتو.