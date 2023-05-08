ميسي يفاجئ العالم بـ"قرار جديد" بعد أنباء انتقاله إلى الهلال

حسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي "مستقبله"، في ظل الأنباء المنتشرة، بشأن "موافقته" على عرض نادي الهلال.
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ومنذ صباح اليوم الإثنين، وكافة التقارير الصحفية المحلية والعالمية، تؤكد موافقة ميسي "35 سنة"، على الانتقال إلى الهلال، في الميركاتو الصيفي القادم، مقابل مبلغ يُقدر بـ400 مليون دولار تقريبًا.
ولكن، صحيفة "موندو ديبورتيفو" نفت موافقة ميسي، على عرض الزعيم الهلالي - حتى الآن -، مؤكدة أن اللاعب قرر تأجيل حسم مستقبله، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.
وكشفت الصحيفة الإسبانية الشهيرة عن أن الأسطورة الأرجنتينية، يركز حاليًا على حسم لقب الدوري الفرنسي مع نادي باريس سان جيرمان، على أن يحسم مستقبله بعدها.
جدير بالذكر أن فريق العاصمة الفرنسية، يحتل صدارة الدوري برصيد 78 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن لانس "الوصيف"، قبل النهاية بأربع جولات.
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