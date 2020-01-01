ميسي يصفي خلافاته مع سيتيين

بعدما فتح النار عليه.. اجتماع بين ميسي وسيتيين وبارتوميو

يبدو أن الاتجاه الحالي في برشلونة سيكون نحو احتواء الأزمات التي نشبت بين النجم ليونيل ميسي وبين إدارة النادي والمدير الفني كيكي سيتيين.

وكان ميسي قد فتح النار على سيتيين ضمنيًا في تصريحاته عقب مباراة أوساسونا وخسارة لقب الدوري الإسباني رسميًا لصالح الغريم ريال مدريد.

وكانت تصريحات ميسي قد تضمنت توجيه اللوم للمدرب كيكي سيتيين، حيث قال إنه منذ يناير الماضي والفريق في تراجع، في إشارة لوقت توليه المسؤولية خلفًا لفالفيردي.

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وحول ذلك، كشف راديو كتالونيا عن اجتماع تم مساء السبت الماضي بين كيكي سيتيين وليونيل ميسي بشكل منفرد بناء على توصية من رئيس النادي بارتوميو.

واستمر الاجتماع أكثر من نصف ساعة وبالنظر إلى التغيير في موقف قائد برشلونة تجاه مدربه، كان الاجتماع ناجحًا للغاية وأدى إلى نتائج إيجابية.

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يذكر أن برشلونة قد خسر لقب الدوري الإسباني وخرج من منافسات كأس الملك، ليتبقى له دوري أبطال أوروبا كفرصة أخيرة للهروب من موسم صفري في الطريق.