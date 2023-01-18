ميسي يسحب على الهلال؟ .. "الزعيم لم يقدم عرضه لليو من الأساس"

زهيرة عادل
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Lionel Messi Argentina Netherlands 2022 World CupGetty
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رغم التقارير التي تحدثت في الفترة الماضية عن اجتماع ميسي ورونالدو في دورٍ واحد من جديد إلا أنها تبدو مجرد شائعات فقط حتى الآن

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"ميسي يسحب على الهلال" وسم تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة السعودية، منذ الصباح الباكر، يحمل سخرية منافسي الزعيم، من عدم إتمامه صفقة النجم الأرجنتيني.

السخرية كانت من جميع المنافسين سواء النصراويين أو الاتحاديين، وإن كان العالميون تحديدًا يتحدثون بصدرٍ واسع بعد إتمام ناديهم صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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لكن وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن الهلال لم يتقدم بالأساس بأي عرض لليو لضمه، إذ أكد أنه لم تحدث أي محادثات أو نقاشات حول هذه الصفقة، ولم يقدم أي اقتراح حولها للنجم الأرجنتيني.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن ميسي سيمدد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولن يرحل عنه.

يذكر أن ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع النادي الباريسي في يناير الجاري، وكان يأمل الهلاليون في الحصول على توقيعه حاليًا، على أن ينضم لفريقهم في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

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