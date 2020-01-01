ميسي يستخدم مرتبة لمحاربة فيروس كورونا!

وسيلة غريبة من البرغوث

كشف تقرير إسباني عن وسيلة غريبة من قبل نجم وقائد برشلونة ليونيل ميسي من أجل محاربة فيروس كورونا ومنع إصابته بالمرض القاتل.

فيروس كورونا ضرب العالم أجمع في 2020 وتسبب بتوقف الحياة وشلل تام على جميع الأصعدة، وتسبب في عدد كبير من الإصابات والوفيات.

صحيفة "آس" ذكرت أن ميسي تلقى هدية من أحد الشركات المنتجة للأدوات المنزلية عبارة عن مرتبة تعمل على منع نقل الأمراض والوقاية منها.

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وأوضح التقرير أن المرتبة تحتوي على مركبات وأجسام مضادة للبكتريا والفيروسات، وتقضي عليها بنسبة تتخطى 99 بالمائة.

ومن ضمن مميزات المرتبة أنها تقضي على الفيروس كوفيد - 19، أو كورونا كما يعرف، في غضون أربع ساعات فقط، مما يقلل من فرص نقل العدوى.

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وتقدم المرتبة التي يستخدمها لاعبون آخرون أيضاً مثل نجم أتلتيكو مدريد ساؤول نيجيز، نظام للتسخين والتدليك للعضلات للمساعدة على التعافي بعد المباريات.

الجدير بالإشارة أن بعض وسائل الإعلام نقلت أن ميسي هو من اشترى المرتبة، ولكن التقرير الخاص بصحيفة "آس" أكد أنها هدية من الشركة المنتجة.