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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ميسي يرفض احتساب ركلة جزاء لبرشلونة أمام فاييكانو

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موقف رائع من ميسي في مباراة فاييكانو ورفض الحصول على ركلة جزاء
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

رفض ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، احتساب ركلة جزاء للنادي الكتالوني أمام رايو فاييكانو في مباراة الجولة 27 من الدوري الإسباني.

برشلونة انتصر بنتيجة 3-1 ليصل إلى النقطة 63 ويبتعد بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

وظهرت لقطات من المباراة لميسي بعد أن راوغ عدد من مدافع فاييكانو وسقط في منطقة الجزاء.

وكان الحكم يستشير تقنية الفيديو المساعدة للتأكد من وجود مخالفة لصالح النادي الكتالوني، إلا أنّ ميسي أشار له بعدم وجود أي التحام وطلب استمرار اللعب.

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وأشاد الحكم بما فعله هداف الدوري الإسباني التاريخي بإشارة الموافقة واستأنف اللعب.

MESSI RAYO

جدير بالذكر أنّ ميسي يمتلك 26 هدفًا في الدوري الإنجليزي ويتصدر سباق الحذاء الذهبي.

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