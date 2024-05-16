ميسي يدفع ثمن رفض الهلال .. تفوق "من نوع خاص" لكريستيانو رونالدو بسبب النصر

كريستيانو رونالدو يتفوق على ليونيل ميسي..

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مرة أخرى.. تفوق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على جميع نجوم اللعبة الأكثر شعبية في العالم، وعمالقة الرياضات الأخرى أيضًا.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى نادي النصر في يناير 2023؛ وفي عقد لمدة موسمين ونصف، مقابل رواتب إجمالية تُقدر بـ500 مليون يورو تقريبًا.

وفي هذا السياق.. أعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، تصدر رونالدو - للمرة الرابعة في مسيرته -، قائمة أعلى الرياضيين أجرًا في العالم؛ سواء من الرواتب مع الأندية أو عقود الرعاية والإعلانات.

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المجلة الشهيرة كشفت عن أن الأسطورة البرتغالية، جمع مبلغًا يُقدر بـ205 ملايين جنيه إسترليني هذا العام؛ بواقع "157 مليونًا كرواتب ومستحقات و48 من الصفقات خارج الملعب".

ويأتي في المركز الثاني - حسب نفس المصدر -؛ لاعب الجولف الإسباني جون رام، الذي جمع 172 مليون جنيه إسترليني؛ متفوقًا على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي حل ثالثًا.

ميسي الذي رفض عرضًا ضخمًا من نادي الهلال السعودي، في صيف عام 2023، للانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، جمع مبلغًا ماليًا يُقدر بـ107 ملايين جنيه إسترليني.

وبالمركز الرابع.. يأتي نجم كرة السلة الأمريكي الشهير ليبرون جيمس، بواقع 101 مليون جنيه إسترليني؛ حيث حصل على 38 مليونًا من فريقه لوس أنجليس ليكرز، بينما تأتي باقي القيمة من صفقات الرعاية.

واقتحم نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، الذي أعلن الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، قائمة أعلى الرياضيين أجرًا، بواقع 87 مليون جنيه إسترليني، في المركز السادس.

وضمت قائمة العشر الأوائل أيضًا؛ الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم عملاق جدة الاتحاد.

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