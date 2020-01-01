ميسي يدعم مارادونا بعد استئصاله لورم في المخ

مارادونا يقوم بجراحة ناجحة وليونيل ميسي يدعم أسطورة الأرجنتين في أزمته الصحية

قام قائد نادي برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإرسال رسالة دعم لمواطنه الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا بعد قيامه بعملية جراحية ناجحة في المخ.

وجاء ذلك بعدما ساءت الحالة الصحية لمارادونا والتي اضطرت لدخوله المستشفى، مساء أمس الثلاثاء، لمعاناته من أزمة نفسية حادة.

ميسي قام بكتابة رسالة دعم لمواطنه وأسطورة كرة القدم الأرجنتينية من أجل التأثير بالإيجاب في حالته النفسية ومساعدته على التعافي.

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ونشر ميسي صورة تجمعه بمارادونا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد ساعات قليلة من إعلان نجاح العملية التي خضع لها البيبي دي أورو.

وكتب ميسي على الصورة التي نشرها: "دييجو، كل القوة الموجودة في العالم. أنا وعائلتي نريد أن نراك بصحة جيدة في أسرع وقت ممكن. عناق من القلب!"

ومن جانبه أشار ماتياس مورلا المحامي الخاص بمارادونا، إلى نجاح العملية واستقرار حالة النجم الأرجنتيني في الوقت الحالي مؤكدًا أن الأمر بات يعتمد على استجابته وتعافيه.

وقال مورلا في تصريحات صحفية:"لقد تحدثت مع العيادة، دييجو بخير ويواصل التعافي، الكشف عن الورم الدموي في الوقت المحدد كان حاسمًا بسبب احتراف الفريق الطبي والدراسات التي قاموا بها".

وأضاف:"دييجو كان قلقًا للغاية بشأن ما سيحدث في المستقبل، لو لم يتم اكتشاف هذا الورم، لكان مصيره مختلفًا تمامًا".

وتابع:"مارادونا مصاب بالاكتئاب السريري، طبيبه النفسي قام بتحذيره من بعض المشاكل العاطفية المرتبطة بعيد ميلاده والوباء، حيث ظهر في حالة مزاجية غريبة الأيام القليلة الماضية لشعوره بالإحباط".

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد احتفل ببلوغه 60 سنة في الـ30 من شهر أكتوبر المنصرم، حيث تلقى التهاني من كل مكان في العالم واحتفل الشارع الرياضي في بلاده وحول العالم بهذا الحدث التاريخي.