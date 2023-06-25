ميسي يدرس الاعتزال الدولي المؤقت .. والكشف عن السر وراء القرار!

هل يكرر ميسي فعلته؟!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الأسبق ولاعب إنتر ميامي القادم يدرس الاعتزال مرة أخرى من اللعب الدولي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن قرار ميسي لو اتخذه سيكون مؤقتًا وقد يعود فيه كما فعل سابقًا عقب خسارة كوبا أمريكا 2016.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي تحدث بالفعل مع المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني وأبدى له رغبته في الابتعاد عن كرة القدم الدولية لمدة عام.

وأكد له أن ذلك القرار المؤقت يأتي في محاولة من ليونيل لمساعدة عائلته في الاستقرار في الولايات المتحدة بعد الانتقال الأخير الذي تم إلى صفوف إنتر ميامي.

جدير بالذكر أن المباراة الأولى لميسي في صفوف إنتر ميامي من المفترض أن تكون في الـ 21 من يوليو القادم أمام كروز أزول المكسيكي بحسب أحد ملاك النادي.