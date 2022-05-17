ميسي يدخل عالم الاستثمار في الأندية .. 35% من إنتر ميامي قبل الانتقال لهم!

أغلق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الباب أمام فكرة العودة لصفوف برشلونة كلاعب من جديد بالرغم من تصريحات والده الأخيرة التي أثارت حماس جماهير النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي أليكس كاندال العامل بقناة "دايركت سبورتس" والذي أكد أن ميسي سينتقل إلى الدوري الأمريكي بنهاية عقده في صفوف باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان بحلول نهاية الموسم المقبل، ويصبح بعده حرًا في الانضمام لأي فريق يريد وبشكل مجاني.

وبحسب ما أكد الصحفي فميسي سينضم لصفوف إنتر ميامي بعد أن يقوم بشراء حوالي 35% من أسهم النادي الأمريكي.

وكان ميسي قد ارتبط كثيرًا بالفريق الجديد، حتى قبل أن يبدأ النادي بشكل رسمي المنافسة في البطولات الأمريكية خلال الأشهر الماضية.

وأبدى ديفيد بيكهام أحد ملاك النادي رغبة حقيقية في ضم الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو صفوف الفريق في المستقبل.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد غادر برشلونة بشكل مجاني بنهاية الموسم الماضي، بعدما تعذر تجديد عقده بسبب ظروف النادي المادية.