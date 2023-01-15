ميسي يحضر في كلاسيكو السوبر الإسباني بالسعودية عن طريق الجماهير

الجماهير تطالب بدعم أسطورة برشلونة.

طالبت الجماهير السعودية بترديد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مواجهة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني مساء الأحد.

جاء هذا عبر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تصدر وسم #ترديد_اسم_ميسي_الدقيقة_العاشرة ضمن الوسوم الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية.

وطالبت بعض الجماهير بالنداء على ميسي في الدقيقة العاشرة من اللقاء لتكريمه بعد الفوز بكأس العالم وعدم تلقي احتفال كبير من ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

يأتي هذا بعد أيام من خروج أنباء عن وجود رغبة وعرض سعودي لضم ليونيل لصفوف الهلال، رغم وجود عقد ساري للأرجنتيني مع باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن كأس السوبر الإسباني يلعب للمرة الـ ٣٩ ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد الألقاب الخاصة الفوز به بواقع 13 لقبًا مقابل 12 لريال مدريد.