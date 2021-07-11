ميسي يتحكم في عودة جريزمان إلى أتلتيكو

جريزمان لا يغلق الباب أمام فكرة مغادرة برشلونة

في الأيام الماضية انتشرت شكوك حول مستقبل أنطوان جريزمان داخل كامب نو وأنباء عن انتقال الفرنسي من صفوف الفريق.

وظهرت رغبة النادي الكتالوني في التخلي عن جريزمان مع تصاعد الأزمة المالية ورفض اللاعب فكرة تخفيض راتبه.

وكشفت تقارير أن إسم اللاعب مطروح على الطاولة ضمن صفقة انتقالية محتملة بين نادي أتليتكو مدريد ونادي برشلونة.

بماذا أفادت التقارير بشأن جريزمان؟

كشفت صحيفة "La Vanguardia" إن الفرنسي، مستعد لمغادرة نادي برشلونة الإسباني طالما كانت الوجهة فريقًا تنافسيًا.

يحظى اللاعب البالغ من عمره 30 عامًا بشعبية كبيرة جدًا داخل أتلتيكو مدريد، وسيسعد دييجو سيميوني كثيرًا بقدومه، سيميوني يريد الصفقة منذ فترة وسأل أكثر من مرة عن إمكانية عودة جريزمان،

ولطالما أظهر إنريكي سيرزيو، رئيس أتلتيكو مدريد حبه لجريزمان ولم يغلق أمامه باب العودة.

موقف برشلونة بعد المفاوضات الأولى وفي حال مغادرة ميسي ؟

وفقًا لـ "La Vanguardia" فإن النادي الكتالوني علم أن بقدوم ساؤول إلى صفوف الفريق لن تحل الأزمة، على المستوى المالي، حيث سيضطر النادي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 150 مليون يورو.

بالإضافة إلى أن إذا رفض النجم الارجنتيني، ميسي تجديد عقده والرحيل عن النادي، فإن جريزمان هو الحل الانسب لتعويض مكان البرغوث الأرجنتيني في خطة كومان للموسم القادم.

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