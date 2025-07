ميسي ويامال.. أديداس تطلق أحدث إصدارات أحذية F50 السريعة "Radiant Blaze"

ستغير مجريات اللعبة!

كشفت أديداس اليوم عن أحدث إصدار لتشكيلة أحذية F50 السريعة "Radiant Blaze"، حيث أطلقت تصميمين مميّزين، بأربطة ومن دون أربطة، صُمّمت لتوفر سرعة قادرة على تغيير مجريات اللعبة.

التصميم مُستوحى من مجموعة Chameleon التي ارتداها Lionel Messi خلال بطولة كأس العالم فيفا TM 2010، يأتي أحدث إصدار باللون الأرجواني الزاهي والأخضر الفاقع، ليستمر بالأسلوب المميّز للون الذي ظهر على حذاء F50 "Fast Reborn" في العام الماضي، عندما عاد الحذاء إلى عالم كرة القدم بعد توقف دام 9 سنوات.

وارتدى أحذية F50 المُصمّمة بتقنية فريدة تساعد اللاعبين على التعبير عن أنفسهم بشجاعة على أرض الملعب بعض أسرع اللاعبين وأكثرهم تشويقًا في عالم الساحرة المستديرة منذ عودته عام 2024.

يتميز الطرازان الجديدان بتقنية Sprintframe 360 وهي عبارة عن نعل سُفلي يوفر ثباتا واحتكاكا وتجربة مثالية لمرتديه. تم تعديل واقي الكعب الخارجي الأسطوري على نعل الحذاء ليوفر مظهرًا وإحساسًا أنيقًا، كما أنه يعمل بتناغم مع النتوءات الدائرية والحادة لإحكام القدم داخل الحذاء عند الانطلاق. تعمل هذه المزايا كافة بشكل متناسق للمساعدة على تسهيل التسارع والسرعة في جميع الاتجاهات.

يوفر الجزء العلوي Fibertouch، وهو مادة صناعية خفيفة الوزن، قياسًا مقولبًا لتوفير الدعم عند الانطلاق بسرعات عالية. ويستكمل الحذاء تميزه مع تقنية Sprintweb، وهي بنية ثلاثية الأبعاد موضوعة على الأجزاء المُستخدمة لتلامس الكرة لتعزيز التحكم.

يتميز الإصدار ذو الأربطة بلسان مضغوط مُتكيف؛ وهو لسان خفيف الوزن يتكيّف مع القدم ويتميّز بتعزيزات TPU موضوعة بشكل إستراتيجي لتوفير ثبات إضافي للقدم وتوفير قياس دقيق ومحكم وآمن لمقدمة ووسط القدم خلال الجري بسرعة.

أما الطراز الذي لا يحتوي على أربطة فهو مصمم بعنق مصنوع من مادة Primeknit التي تتكيف مع شكل قدم من يرتديه لتوفير أقصى درجات الراحة.

وأخيرًا، يوفر الحذاء للاعبي كرة القدم اختيارين من الضبانات لتلبية احتياجات الرياضيّين الخاصة: ضبان SL Speed المُصمّم لأقصى درجات السرعة أو ضبان Comfort لامتصاص مُعزّز للصدمات.

وقال سام هاندي، مدير عام كرة القدم لدى أديداس: "منذ عودته إلى عالم كرة القدم العام الماضي، كان حذاء F50 جزءًا من بعض أهم اللحظات على أرض الملعب مع سرعته التي حطمت الأرقام. نريد لحذاء F50 أن يمنح اللاعبين الثقة ليعبروا عن أسلوبهم بحرية في اللعب".

وأكد: "ينعكس هذا الأمر في اللون الجريء لهذا الإصدار مع تفاصيل خضراء انسيابيّة تُستخدم لترك انطباع باهر لحذاء لا يتوقف خلال السرعات العالية".

وكجزء من حدث الإصدار، ابتكرت أديداس سلسلة من الفيديوهات المميّزة مع اللاعب لامين يامال وأحذية F50 الخاصة به، والتي ستكون متوفرة خلال شهري يوليو وأغسطس. تحت عنوان "F50 Made Me Do It" تُظهر هذه المقاطع القصيرة والمرحة عالمًا جديدًا غيّر مجريات اللعبة وحول اللاعبين إلى لاعبين واثقين بأنفسهم وشجعان. لتجاوز حدود المعقول على أرض الملعب وبعيدًا عنه وتوفير الأسباب الحقيقية لتحطيم هذه الحدود "F50 Made Me Do It".

ويأتي أحدث إصدار من حذاء F50 كجزء من تشكيلة Radiant Blaze التي تتضمن أيضًا ألوان Predator وCOPA الجديدة.

يتميز حذاء Predator بجزء عُلوي أبيض مع تفاصيل أخّاذة باللون الأخضر من النيون، بينما يتميز حذاء COPA بجزء عُلوي أسود كلاسيكي مع نفس تفاصيل النيون الموجودة على حذاء Predator.

تتوفر طرازات F50 Elite Laced و F50 Elite Laceless للشراء ابتداءً من اليوم على الإنترنت عبر موقع أديداس الرسمي وبعض متاجر أديداس المُختارة ومحلات التجزئة.

