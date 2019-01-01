ميسي ونيمار وسواريز يجتمعون من جديد

سواريز يحتفل رفقة ميسي ونيمار بعيد زواجه العاشر

سيجتمع ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز سواريز من جديد وذلك من خلال احتفال البيستوليرو بعيد زواجه العاشر من زوجته صوفيا.

وكان الثلاثي قد ظهروا كمثلث هجومي مرعب لبرشلونة في الفترة ما بين 2014 و2017، أي حتى رحل نيمار عن الفريق الكتالوني متجهًا إلى باريس سان جيرمان.

وفي هذه المرة، سيجتمع الثلاثي من جديد كل منهم رفقة شريكته، ولكن ليس في الملعب، بينما من أجل الاحتفال بمرور 10 سنوات على زواج لويس سواريز وصوفيا.

ومن المفترض أن يكون الحفل في فندق فاسانو والذي يقع على بعد 20 كيلومتر من بونتا دي إستي و150 كيلومتر من عاصمة أوروجواي مونتيفيديو.

وإلى جانب الفندق، هناك مهبط للطائرات الخاصة، حيث سيتم تثبيت خيمة للصحافة، وسيصل الزوجان من أجل تصويرهما بمجرد انتهاء الاحتفال.

وسيشارك في هذا الحفل عدد من أصدقاء لويس سواريز وزوجته، الأمر الذي سيأتي في أعقاب احتفالات أعياد الميلاد والتي يتوقف من أجلها النشاط الكروي في إسبانيا.

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يذكر أن ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا لديهما علاقة صداقة مميزة مع لويس سواريز وصوفيا، حيث أن العلاقة بين النجمين الأرجنتيني والأورجوياني لا تتوقف عن كونهما زميلين في فريق واحد.