ميسي ورونالدو في خطر .. أرقام حطمها وسيحطهما هالاند المرعب

يعد النرويجي إرلينج هالاند آلة لا تتوقف في طريقها أي رقم قياسي، حيث يهدد عرش ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الأرقام التهديفية.

منذ ظهوره على الساحة، يقدم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي أداءً استثنائيًا، سواء مع الأندية التي لعب لها، أو مع منتخب النرويج بكافة فئاته.

هالاند يتفنن في تحطيم الأرقام القياسية، في بطولات الدوري التي شارك فيها، وخاصة الدوري الألماني والدوري الإنجليزي، وعلى مستوى المنتخب النرويجي فهو يقدم أداءً ثابتًا بشكل يفوق التصورات.

وعلى الرغم من أنه في الثانية والعشرين فقط من عمره، إلا أن هالاند يملك مجموعة هائلة من الأرقام القياسية الخاصة بالتهديف، ويكفي أن نعرف أنه تمكن من تسجيل 19 هدفًا بعد مرور 12 مباراة فقط في مسيرته مع مانشستر سيتي الإنجليزي، والتي بدأت في صيف 2022.

وفي التقرير التالي، نستعرض الأرقام القياسية التي تمكن هالاند من تحقيقها في دوري أبطال أوروبا، وبطولات الدوري التي لعب فيها خلال مسيرته التي مرت بالفعل على عدد من الأندية.

في مسيرته التي بدأت في 2016 على المستوى الاحترافي، لعب هالاند مع أندية برينه ومولده في النرويج، وسالزبورج النمساوي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأخيرًا مانشستر سيتي.

أرقام هالاند القياسية في دوري أبطال أوروبا

في موسم 2019-20، وعند انتقاله إلى سالزبورج النمساوي، تمكن هالاند من أن يصبح أول مراهق يسجل في خمس مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

هالاند أيضًا هو أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 20 هدفًا في المسابقة، حيث حقق هذا الإنجاز بعد 14 مباراة فقط، وبفارق 10 مباريات كاملة عن هاري كين قائد توتنهام الإنجليزي.

هالاند هو أول لاعب يسجل أكثر من هدف في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة، بعد ثلاثية مع سالزبورج ضد جينك البلجيكي، وهدفين مع دورتموند ضد باريس سان جيرمان، وهدفين في فوز مانشستر سيتي على إشبيلية.

هالاند حاليًا يملك في رصيده 28 هدفًا بعد المشاركة في 22 مباراة فقط في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله يملك مجموعة من الأرقام القياسية.

النرويجي هو أصغر لاعب يسجل 25 هدفًا في المسابقة، متغلبًا على الفرنسي كيليان مبابي.

كما يملك هالاند أيضًا الرقم القياسي في أقل عدد من مباريات دوري الأبطال اللازمة لتسجيل 10 و15 و20 هدفًا.

Getty Images

إذا ما استمر على هذا المعدل التهديفي، فإن رقم كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة في هدافي دوري الأبطال بإجمالي 140 هدفًا سيكون في خطر.

أرقام هالاند القياسية مع بوروسيا دورتموند

مسيرة هالاند مع بوروسيا دورتموند امتدت لموسمين ونصف، بين يناير 2020 ويونيو 2022.

سجل وأرقام هالاند مع بوروسيا دورتموند كانت مذهلة، حيث أصبح أول لاعب يسجل في أول ظهور له في الدوري الألماني، وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تسجيله في كأس السوبر الألماني.

كما أصبح هالاند أول لاعب يسجل ثلاثية في أول ظهور له في الدوري الألماني كبديل، بعد أن دخل في الدقيقة 56 أمام أوجسبورج.

كما يحمل هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في أول مباراتين وثلاث وخمس وست مباريات في الدوري الألماني، برصيد خمسة وسبعة وثمانية وتسعة أهداف على التوالي.

احتاج هالاند إلى 50 مباراة ليسجل أول 50 هدفًا له في الدوري الألماني، وهو رقم قياسي أيضًا، وبعمر 21 عامًا كان أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز.

كما يعد هالاند أصغر لاعب يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة في الدوري الألماني، وكانت أمام هيرتا برلين وهو بعمر 20 عامًا و123 يومًا.

Getty Images

أرقام هالاند القياسية مع مانشستر سيتي

هالاند هو أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي، وأول ظهور في دوري أبطال أوروبا أيضًا.

كما تمكن هالاند من تسجيل 14 هدفًا في أول ثماني مباريات له في الدوري الإنجليزي، محطمًا الرقم القياسي القديم المسجل باسم ميكي كوين، برصيد 10 أهداف في ثماني مباريات، والذي سجله في 1992.

وحطم هالاند كذلك الرقم القياسي المشترك بين ميكي كوين، وبابيس سيسيه، ودييجو كوستا، بتسجيل 11 هدفًا في أول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، قبل حتى الوصول إلى مباراته العاشرة.

وجاءت أهدافه الأحد عشر في أول سبع مباريات لتسجل رقمًا قياسيًا، وكذلك أهدافه التسعة في أول خمس مباريات، والتي جعلته أكثر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس من أي موسم.

كما يعد هالاند أول لاعب يسجل ثلاثية في ثلاث مباريات متتالية على أرضه في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل "هاتريك" ضد كريستال بالاس، ونوتنجهام فورست، ومانشستر يونايتد.

كما أن هالاند هو أول لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية خارج أرضه في الدوري الإنجليزي.

ما هي أرقام هالاند القياسية مع النرويج؟

يملك هالاند رقمًا قياسيًا مميزًا للغاية، بعد أن تمكن من تسجيل تسعة أهداف في مباراة واحدة ضد هندوراس في منافسات بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي أقيمت في 2019.

وفي المجمل، أحرز هالاند 21 هدفًا في 23 مباراة مع منتخب النرويج الأول.

Getty

هالاند يمكن أن يصبح الهداف التاريخي لمنتخب النرويج، حيث يظل رقم يورجن يوفه صامدًا من ثلاثينيات القرن العشرين، وهو 33 هدفًا، وهالاند على بعد 12 هدفًا فقط من هذا الرقم.

ما هي الأرقام القياسية التي يمكن أن يحطمها هالاند؟

إذا ما وصل هالاند معدله التهديفي في الدوري الإنجليزي خلال منافسات موسم 2022-23، فقد يتمكن من تحطيم الرقم القياسي للأهداف في موسم واحد من المسابقة.

الرقم القياسي هو 34 هدفًا ويملكه أندي كول وآلان شيرر في موسم 1993-1994 والموسم التالي له على الترتيب، لكن حينها كان موسم الدوري الإنجليزي يتكون من 42 مباراة.

ويحتاج هالاند إلى 21 هدفًا فقط في 30 مباراة قادمة خلال الموسم الحالي للتغلب على ذلك الرقم.

أما الرقم القياسي منذ تحول الدوري الإنجليزي إلى 38 مباراة، فهو من نصيب المصري محمد صلاح بتسجيل 32 هدفًا في موسم 2017-18.

ولم يتمكن أحد في الدوري الإنجليزي من الفوز بالحذاء الذهبي بمعدل هدف في المباراة أو أفضل، حيث كان هاري كين هو الأقرب حين سجل 29 هدفًا في 30 مباراة خلال موسم 2016-17.

معدل هالاند التهديفي الحالي من شأنه أن يجعله ينهي موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي برصيد 66 هدفًا.

ويحتاج هالاند إلى الاستمرار في هذا المعدل التسجيلي إذا أراد أن يصبح أفضل هداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويملك ديكسي دين أسطورة إيفرتون هذا الرقم القياسي، حين سجل 60 هدفًا في 39 مباراة في موسم 1927-1928.

وقد يجد هالاند صعوبة في مضاهاة الرقم القياسي التهديفي في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث تمكن ليونيل ميسي من تسجيل 50 هدفًا في موسم 2011-12 من الدوري الإسباني مع برشلونة.

وقد يكون الرقم القياسي للأهداف في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا أكثر صعوبة، حيث سجل كريستيانو رونالدو 17 هدفًا في 11 مباراة مع ريال مدريد في 2013-14.

لكن في ظل سجله الحالي (خمسة أهداف في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا)، فإن هالاند سيتمكن من كسر ذلك إذا وصل سيتي إلى الدور نصف النهائي ولعب في كل مباراة.

أرقام قياسية أخرى يمكن أن يحطمها هالاند

أكبر عدد من الأهداف التي سجلها لاعب في شهر واحد في الدوري الإنجليزي كان 10 أهداف من نصيب لويس سواريز في ديسمبر 2013.

هالاند كان على بعد هدف واحد فقط من هذا الرقم في أغسطس 2022، ولكن أمامه أشهر قليلة لمحاولة التغلب على ذلك.

أما الرقم الخاص بأكبر عدد من الأهداف التي سجلها لاعب في أول 20 مباراة في الدوري الإنجليزي، هو 19 هدفًا ويحمله كيفن فيليبس، وفي 30 مباراة يحمله أندي كول وهو 28 هدفًا.

يمتلك كول أقل عدد من المباريات المطلوبة لتسجيل 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي (32)، وقد يكون من الطموح التفكير في الأمر هذا الموسم، لكن شيرر وكول احتاجا إلى 45 مباراة لتسجيل 40 هدفًا.

فيما يملك جيمي فاردي أسطورة ليستر سيتي الرقم القياسي في تسجيل الأهداف في أكبر عدد متتالي من مباريات الدوري الإنجليزي، برصيد 11 مباراة، ويملك هالاند حاليًا ست مباريات متتالية.

كما يمكن أن يحطم هالاند الرقم القياسي الخاص بتسجيل الثلاثيات في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، والذي يحمله شيرر بتسجيل "هاتريك" خمس مرات في موسم 1995-1996، حيث تمكن النرويجي حتى الآن من تحقيق "هاتريك" ثلاث مرات.

أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي هو خمسة، يتقاسمها العديد من اللاعبين بما في ذلك أسطورة السيتي سيرخيو أجويرو ضد نيوكاسل في موسم 2015-2016.