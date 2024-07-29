هل يفتتح ميسي ملعب كامب نو الجديد في مباراة بين إنتر ميامي وبرشلونة.. مسؤول يوضح!

القدرة على مشاركة غرفة الملابس مع الأعظم في كل العصور سبب اختيار لاعبينا!

تحدث الأرجنتيني خافيير أسينسي، مدير أعمال فريق إنتر ميامي، عن التأثير الكبير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ انتقاله إلى الدوري الأمريكي الموسم الماضي.

وقال أسينسي، الذي عمل كمدير تنفيذي لبرشلونة في المجال الاقتصادي لأكثر من 10 سنوات، في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ميسي لم يجلب لنا سوى أشياء جيدة، وليس مجرد ألقاب".

وردًا على سؤال "كيف يمكن ملاحظة تأثير ميسي؟"، علق: "يظهر في كل شيء، هناك قبل وبعد كل شيء، كل شيء إيجابي، على مستوى الأداء والنتائج والجماهير، واللاعبين أيضًا، فإن القدرة على مشاركة غرفة الملابس مع أعظم لاعب في كل العصور يكون سبب للاختيار".

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وأضاف: "سعيد جدًا بوجود بوسكيتس وسواريز وجوردي ألبا إلى جانب ميسي في الملعب، لقد استمتعت بهم في برشلونة والآن في إنتر ميامي، لقد وضعوا الدوري الأمريكي على الخريطة، يعرف كثيرون الدوري فقط لأن ميسي يلعب هناك، تمامًا كما حدث عندما جاء بيكهام إلى لوس أنجلوس، ثم زلاتان إبراهيموفيتش أو ديفيد فيا".

وختم حديثه بالرد على سؤال: "هل يمكنك أن تتخيل ميسي يفتتح سبوتيفاي كامب نو الجديد في برشلونة مع إنتر ميامي؟"، قائلًا: "يعتمد ذلك على متى (موعد الافتتاح).. دعنا نتحدث عن ذلك، إنها مسألة تتعلق بجدول المنافسات".