ميسي مرشح للمرة الثالثة وهالاند ينافسه .. الكشف عن مرشحي جائزة لوريوس لأفضل رياضي!

ترشيح جديد للأرجنتيني!

تم الإعلان عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة لوريوس لأفضل رياضي في العام قبل قليل، وهي الجائزة التي نالها ميسي في العام الماضي.

الترشيحات شهدت وجود ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وإنتر ميامي مرة أخرى، كما ظهر فيها إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

كما ظهر أيضًا ماكس فيرستابن بطل سباقات فورمولا 1 ونجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش وموندو دوبلانتيس ونوح لايلز بطلي العالم في ألعاب القوى في عام 2023.

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الجائزة العريقة التي بدأ توزيعها في عام 2000 ولم يسبق للاعب كرة قدم أن فاز بها سوى ليونيل ميسي وكان ذلك في العام الماضي وعام 2020.

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جدير بالذكر أن الجائزة ترشح لها الكثير من نجوم كرة القدم، على رأسهم كيليان مبابي ولوكا مودريتش وروبرت ليفاندوفسكي، كما ترشح لها كريستيانو رونالدو في 2009، و2014، و2015 و2017، و2018 لكنه لم يفز بها أبدًا.