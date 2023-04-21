عد إلى سانتوس يا نيمار .. ميسي ومبابي مستمران في تحطيم الأرقام بدونك!

استمرت ثنائية ليونيل ميسي وكيليان مبابي في التألق بغياب نيمار المصاب والمتواجد في بلده البرازيل لتشجيع ناديه السابق سانتوس، بعد أن ساهما في انتصار باريس سان جيرمان على مضيفه أنجيه 1-2 مساء الجمعة لحساب الدوري الفرنسي.

واستغل نيمار غيابه للإصابة وحضر مباراة سانتوس ضد أوداكس، وخرج بتصريحات تمنى فيها أن يعود يوماً ما للعب ما الفريق الذي شهد انطلاقته، وعلى ما يبدو أن استمرار غيابه لا يترك أثراً كبيراً على ناديه الحالي في ظل تألق صديقيه ميسي ومبابي.

وشارك الثنائي كأساسي في تشكيل كريستوف جالتييه بخطة 3-5-2، إذ تبادلا الأدوار الهجومية في خط هجوم الفريق الباريسي، وتسببا في هدفي المباراة لبي إس جي.

ولم يتأخر بي إس جي في افتتاح التسجيل، إذ صنع الأرجنتيني لزميله الفرنسي هدف المباراة الأول عقب 10 دقائق فقط بتمريرة نحو خوان بيرنات وضعها لكيليان أمام المرمى، ليصل مبابي لهدفه رقم 21 في المسابقة.

وبهذا الهدف، أصبح مبابي أول لاعب يصل إلى حاجز 156 هدف في الدوري الفرنسي منذ بلغه النجم جان بيير بابان في 1998، قبل 25 عاماً.

وعاد الثنائي للتعاون في الهدف الثاني بالدقيقة 25 بتمريرة سحرية من ليو وجدت زميله الذي راوغ الحارس وسجل هدفه رقم 22 بالدوري، والتمريرة الحاسمة رقم 15 لميسي بنفس البطولة.

واستمراراً لتحطيم الأرقام، أصبح مبابي أول لاعب يبلع 157 هدفاً في الليج آن منذ آلان جيريس في 1987، بينما ميسي هو أول لاعب يبلغ هذا الرقم من التمريرات الحاسمة بعد 32 جولة.