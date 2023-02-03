ميسي: لم أحب استقبالي في باريس وعانيت كثيرًا بسبب لاوتارو!

تحدث كذلك عن علاقته برودريجو دي بول

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه لا يحب أن يكون محور الاهتمام في العديد من الأوقات، وذلك بسبب شعوره الشديد بالخجل.

ميسي تم استقباله بصورة مميزة في تدريبات باريس سان جيرمان، حيث اصطف الفريق على جانبين أثناء دخوله إلى الملعب لتقديم التحية له في الظهور الأول بالنادي بعد الفوز بكأس العالم قطر 2022.

وقال الأرجنتيني في تصريحات لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية:"لا أحب هذه الأشياء، على الرغم من تقديري لما قاموا به لأنه كان شيئًا لطيفًا للغاية".

وأضاف:"أشعر بالخجل عندما أجد نفسي في مركز الاهتمام من الجميع، ولكن كان من الجيد أن أحظى بتقدير جميع الأشخاص الذين يعملون معنا وزملائي في باريس".

تصدي إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين لانفراد صريح من مهاجم فرنسا كولو مواني في نهائي كأس العالم، يعتبر من أهم العلامات المؤثرة في حياة ميسي، لأن دخول الكرة في الشباك كان يعني خسارة بلاده للمونديال بعد فرصة ضائعة من لاوتارو مارتينيز أدت إلى هجمة مرتدة خطيرة للديوك.

وعلق ميسي على هذا الأمر قائلًا:"لقد عانيت أكثر من مرة بعد مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بهذه الهجمة بداية من كرة لاوتارو وحتى تصدي مارتينيز، كانت مسرحية سريعة جدًا لدرجة أنها خرجت من العدم ولا يمكن نسيانها بسهولة".

وعن ظهوره نائمًا في غرفته بجوار كأس العالم:"لا أعرف كيف انتهى بي المطاف بالظهور مع الكأس في غرفتي، رودريجو هو من قام بالتقاط هذه الصورة".

وأما عن علاقته برودريجو دي بول:"هو شخص مهم للغاية بالنسبة للفريق من وجهة نظر كروية وإنسانية أيضًا، يراه الناس يضحك ويمزح ولكن عندما يتعلق الأمر بالعمل والجدية فهو أول من يقدم الحد الأقصى".

جدير بالذكر أن حوار ميسي مع أوليه تضمن الحديث عن العديد من الأشياء الأخرى مثل الخسارة من السعودية ببداية المونديال وموقفه من العودة إلى برشلونة.