ميسي: لم أعد مهتمًا بتسجيل الأهداف

ميسي تحدث عن أزمة التعليم وغياب المعرفة

أكد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أنّه لم يعد مهتمًا بتسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة مشيرًا إلى أنّه يرغب فقط في مساعدة زملائه وفريقه على تحقيق الألقاب.

ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة ومنتخب الأرجنتين وكذلك لبطولة الدوري الإسباني، كما أنّه بين القلائل الذي تجاوز حاجز الـ700 هدف في مسيرته.

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وقاد ميسي الأرجنتين للفوز على الإكوادور وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقال ميسي في تصريحات بالعدد رقم 100 في مجلة La Garganta: "اليوم، أنا أقل اهتمامًا بتسجيل الأهداف، وأحاول فقط بذل كل ما لديّ لأجل الفريق".

وتابع: "لا أحب عدم المساواة في المجتمع فهو ظلم للأفراد وأزمة كبيرة يجب إيجاد حل لها. أنا فخور بالشكل الذي ظهر عليه الشعب الأرجنتيني خلال أزمة جائحة كورونا وكيف تكاتف الجميع. ويجب علينا تحية كل من ساعد في حل هذه المشكلة".

كما تطرق البرغوث لمشاكل التعليم في بلاده وضرورة توفير الخدمات الأساسية للجميع، بجانب الحديث عن طفولته وعلاقته الأولى بكرة القدم.

واختتم: "في غياب المعرفة لا توجد آراء ولكن مجرد ضوضاء فقط بلا قيمة".

ولم يتم نشر الحوار كاملًا بعد، إلا أنّ هذا الجزء هو ما كشفت عنه الصحفية فقط، على أن يتم نشر البقية في العدد الورقي.

جدير بالذكر أنّ ميسي خسر الحذاء الذهبي هدافًا للدوريات الأوروبية الموسم الماضي بعد تحقيقه لمدة 3 مواسم على التوالي.