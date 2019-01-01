ميسي: لا يوجد معايير للكرة الذهبية ولا أعرف موعد العودة للملاعب

تعرف على تصريحات ميسي حول الكرة الذهبية وموعد عودته من الإصابة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، طبيعة الإصابة التي تعرض لها كما تحدث عن موقفه من الفوز بالكرة الذهبية.

ميسي نفى في تصريحات سابقة طلبه التعاقد مع نيمار دا سيلفا مؤكدًا استمراره في برشلونة.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الموسم الماضي لم ينتهي بطريقة عظيمة ولكننا لعبنا موسمًا جيدًا حتى آخر مباراتين، الخروج من ليفربول وخسارة نهائي كأس الملك هو ما جعل الموسم سيئًا لكن طوال الوقت لعبنا بصورة رائعة".

وأوضح: "لعبنا لقاء الذهاب ضد ليفربول بصورة جيدة لكن في الإياب كنا سيئين للغاية وفي المجمل الموسم ليس جيدًا لأننا لم نحصد سوى الدوري فقط، أما على المستوى الشخصي فكنت أشعر بأنني أفضل لكن الأهم بالنسبة لي هو جلب الألقاب".

وحول إمكانية التتويج بالكرة الذهبية، علّق البرغوث: "لا أعرف إن كنت الأقرب للفوز بها أم لا، لا يمكن أن يكون هناك لأحد أفضلية ولكن بالطبع لقب دوري الأبطال له أهمية وأحيانًا يكون كأس العالم. الحقيقة لا يوجد شيء واضح لمعرفة معايير اختيار الفائز بالجائزة ولم أشعر من قبل بأنني المفضل للفوز بها أو العكس وكما ذكرت الجوائز الفردية تأتي في المرتبة الثانية بعد الألقاب".

البولجا كشف عن الإصابة التي تعرض لها مؤكدًا أنّه في البداية تصور الأمر سهلًا ولكن قبل لقاء ريال بيتيس عاد وشعر بالانزعاجات مرة أخرى مشيرًا إلى أنّها إصابة في مكان جديدة ويحاول التعامل مع الأمر بهدوء حتى يعود في أفضل أحواله.

واختتم: "حاليُا لا أزال أتدرب منفردًا ولا أعرف موعدًا محددًا للعودة لكنني لن أشارك ضد فالنسيا وقد ألعب لقاء بوروسيا دورتموند أو ربما أمام غرناطة. لا أعرف بالضبط".

جدير بالذكر أنّ ميسي لم يشارك في أي مباراة خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة كما أنّه مرشح للقائمة النهائية للأفضل بالعالم.