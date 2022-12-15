"ميسي لا يخيفنا" .. ظهير فرنسا يتحدى ليونيل!

نجم ميلان يرى ميسي غير مخيف!

أكد تيو هيرنانديز نجم دفاع ميلان ومنتخب فرنسا على سعادته بفوز فريقه على نظيره المغربي في نصف نهائي كأس العالم بهدفين نظيفين.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "راي سبورت" على لسان اللاعب الذي أكد أن فريقه لا يخشى مواجهة ليونيل ميسي في المباراة النهائية.

وقال هيرنانديز: "الآن علينا أن نفكر في المباراة النهائية، أنا مرهق لكن الفوز في نصف النهائي كان جيدًا، الآن علينا أن نرتاح ليوم الأحد".

وأضاف: "ميسي لا يخيفنا، الأرجنتين يمكنها أن تكون فريق مذهل، ونحن لدينا أيام قليلة للعمل قبل تلك المواجهة".

المواجهة بين فرنسا والأرجنتين هي مباراة مكررة من دور الـ 16 في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا، عندما فاز الديوك بأربعة أهداف لهدفين.