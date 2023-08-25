"ميسي لا يحتاج إلى راحة في أمريكا، المشي في الملعب يكفيه للتألق"

لاعب نيو إنجلاند ولوس أنجلوس جالاكسي السابق يُعارض مدرب إنتر ميامي بشأن ليونيل ميسي.

أحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا منذ انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، حيث خاض رفقة فريقه ثمانية مباريات انتصر بهم جميعًا، كما قاد إنتر ميامي إلى تحقيق لقب كأس الدوري والتأهل إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

وصرح تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، أنه قد يحتاج إلى منح ميسي راحة قائلًا عن عبء العمل الذي يتحمله: "ليونيل والعديد من اللاعبين الآخرين يتحملون إرهاقًا بدنيًا كبيرًا، ومن اليوم سنبدأ في تقييم ذلك - بالإضافة إلى كثرة المباريات حيث انتهت ثلاث منهما بركلات الترجيح".

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ومن جانب آخر، نشر أليكسي لالاس لاعب نيو إنجلاند ولوس أنجلوس جالاكسي السابق، على منصة "إكس": "إدارة الأحمال؟ ميسي يتجول في معظم أوقات المباراة، ميسي دائمًا ما يتجول، حتى يحين وقت الجري".

ميسي كان قد انتقل إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يشارك ميسي لأول مرة في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع إنتر ميامي ضد نيويورك ريد بولز يوم السبت القادم.