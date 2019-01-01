ميسي أمام كورتوا - 13 مباراة و9 أهداف

ميسي يعشق التسجيل في مرمى كورتوا سواء حينما لعب في أتلتيكو أو تشيلسي

يبحث ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن التسجيل مرة أخرى في شباك تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، بعد غيابه عن مباراة الليجا في الجولة العاشرة.

برشلونة يحل ضيفًا على ريال مدريد مساء اليوم، السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا.

كورتوا غاب عن مباراة كأس الملك والتي فاز فيها برشلونة بثلاثية نظيفة يوم الأربعاء الماضي .

ويمتلك ميسي سجلًا رائعًا أمام كورتوا باللعب أمامه في 13 مباراة سواء في أتلتيكو مدريد أو تشيلسي وتسجيله 9 أهداف.

وكانت أول مباراة لعبها الأرجنتيني أمام حارس بلجيكا في موسم 2011-2012 ضد أتلتيكو مدريد وسجل هاتريك في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة.

كما سجل 3 أهداف في مباراتين متتالتين بعد ذلك أمام الحارس البلجيكي ثم توقف بعدها عن التهديف لثماني مباريات كاملة.

🏆الدوري الإسباني - الجولة الـ26

⚪️ ريال مدريد 🆚 برشلونة 🔵🔴

⌛️ 22:45 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 سنتياجو برنابيو

📺 Bein Sports HD1



سنكون على موعد ناري في كلاسيكو جديد 🔥 pic.twitter.com/U4fOUdSqYB — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

وعلى الصعيد الدولي، لعب ميسي ضد كورتوا مرة واحدة في كأس العالم 2014 ولم يسجل أي هدف.

وشهدت آخر مواجهتين بين الثنائي تسجيل البرغوث لثلاثة أهداف وكان ذلك ضد تشيلسي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

البرغوث سجل هدفًا في "ستامفورد بريدج" ثم أحرز ثنائية في الإياب على ملعب "كامب نو" ليفوز النادي الكتالوني وقتها 4-1 مجموع المباراتين.