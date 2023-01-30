ميسي: كنت أتمنى أن يعطيني مارادونا الكأس وهذا ما قلته لزوجتي!

ليونيل ميسي يكشف كواليس نهائي كأس العالم.

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كواليس عديدة من المباراة النهائية الخاصة بالبطولة التي أقيمت في قطر في نهاية العام الماضي خلال حوار صحفي له مع إذاعة "أوربانو بلاي".

وقال ميسي: "الجميع كان يريد أن تصبح بلاده هي بطلة العالم، لكن بعد خروجهم من البطولة أصبح الكثير يتمنى فوزنا باللقب لأنهم كانوا يريدون رؤيتي أرفعه، لقد سمعت ذلك كثيرًا خلال كأس العالم، وأعتقد أنه أمر مذهل لم يتكرر من قبل".

وعن كلماته التي قالها لزوجته أنطونيلا روكوزو والتقطتها العدسات: "قلت لها هذا كل شيء! لأنه بعد الكثير من خيبات الأمر والنهائيات التي خسرناها والانتقادات من كل لون أغلقنا الدائرة وحققنا كوبا أمريكا وكأس العالم، ولا يتبقى أي بطولة أخرى".

وأردف: "من الصعب للغاية وصف شعوري عند مشاهدة الركلة الأخيرة لمونتيل، لكن عند المرور بجوار الكأس شعرت أنها تناديني وتقول لي المسني وارفعني، رأيتها هناك لامعة ورائعة وأردت أن أرفعها".

وأكمل: "كنت أتمنى لو شاهد مارادنا ذلك، أعتقد أنه لو كان متواجدًا كان ليعطيني الكأس بنفسه، أعتقد أنه كان سعيدًا في الأعلى هو والكثير من الأشخاص الذين يحبونني".

جدير بالذكر أن ليونيل كان قد لعب دورًا مذهلًا في تتويج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم بعد تسجيله لسبعة أهداف على مدار البطولة منهم ثنائية في المباراة النهائية.