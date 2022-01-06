"ميسي قد يرحل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل"

هل ليونيل ميسي سعيد في باريس سان جيرمان؟ سؤال يصعب عليه الإجابة، ولكن من وحيه خرج أحد لاعبي برشلونة السابقين، لوبو كاراسكو، بوجهة نظر مثيرة للجدل أن البرغوث قد يغادر حديقة الأمراء في الصيف المقبل.

عقد ميسي الذي وقّعه في صيف 2021 مع باريس سان جيرمان يلزمه بالاستمرار في العاصمة الفرنسية حتى 2023، ومع ذلك، يؤمن كاراسكو أن حالة واحدة قد تعجل بمغادرة البرغوث لكتيبة ماوريسو بوتشيتينو.

وسجل ميسي حتى الآن ستة أهداف بقميص باريس، خمسة منهم على صعيد دوري أبطال أوروبا، مقابل مشاركة هافتة للغاية محليًا بهدف وحيد في الدوري الفرنسي.

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كاراسكو في حوار مع الإعلام الإسباني، قال حول ميسي ومستقبله "سيبقى في باريس لعام آخر إن حققوا لقب دوري أبطال أوروبا".

وتابع "أما إذا لم يحقق باريس سان جيرمان دوري الأبطال، فسيكون عامًا طويلًا للغاية على الجميع".

واختتم كاراسكو حديثه المثير للجدل بقوله "لا أعتقد أنه (ميسي) نادم على قرار الانتقال إلى باريس سان جيرمان من الناحية الرياضية، لكنه أدرك على المستوى الشخصي أنه ارتكب خطأ".

باريس سان جيرمان يضرب موعدًا كبيرًا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وهو النادي الذي نازعه ميسي لسنوات طويلة عندما كان في برشلونة.

أما محليًا، بي آس جي شبه حسم لقب الدوري الفرنسي، مع انتقادات توجه دائمًا لبوتشيتينو حول أداء متواضع يظهر به عملاق الليج آ رغم فارق المستوى مع بقية الأندية.