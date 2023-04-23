ميسي في برشلونة .. 15 حقيبة وباب جديد بالمطار يثيرون شكوك جماهير النادي الكتالوني!

علي رفعت
|
Lionel Messi Barcelona Joan Laporta fan splitGetty/Twitter/GOAL
برشلونة vs أتليتكو مدريدبرشلونةأتليتكو مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1ليونيل ميسي

لا شيء أهم من عودة ميسي حاليًا!

كشف جيرارد روميرو المقرب من النادي الكتالوني أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد وصل إلى برشلونة مساء السبت رفقة عائلته وعدد كبير من مساعديه.

زيارة ميسي ليست الأولى له منذ الرحيل عن صفوف نادي برشلونة، لكن تفاصيل الزيارة نفسها والتي كشف عنها جيرارد روميرو هي التي أثارت شكوك جماهير النادي الكتالوني في إمكانية عودة ميسي إلى النادي الكتالوني.

وأوضح روميرو أن ميسي عاد وهو معه 15 حقيبة سفر كبير، وهو عدد يحدث لأول مرة منذ أشهر بالنسبة للنجم الأرجنتيني وأسرته، كما أوضح أنه كان حريصًا للغاية على ألا تتم رؤيته، لذلك خرج من باب مختلف من المطار.

بالإضافة إلى ذلك ظهر معه بيبي كوستا مساعده الأول، كما أنه من المرجح أن يحضر مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري حتى وإن قام بذلك متخفيًا بين الجماهير حتى لا يعرف أحد.

جدير بالذكر أن عقد ميسي الحالي في صفوف باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وارتبط بشكل كبير بالعودة إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

359749 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 33%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 9%فيكتور أوسيمين
359749 الأصوات

اختيارات المحررين