ميسي في البرتغال.. الأرجنتيني يفوز دائمًا في أرض رونالدو

فأل خير لبرشلونة أمام بايرن ميونخ.. ماذا قدم ميسي في أرض كريستيانو رونالدو؟

يستعد لاعبو برشلونة للسفر إلى العاصمة البرتغالية لشبونة من أجل خوض مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

ويخوض برشلونة مباراة هامة على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية مساء الجمعة أمام بايرن ميونخ ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وفي ذلك الإطار، يحمل برشلونة فأل خير قبل المواجهة المنتظرة أمام الفريق البافاري، وذلك استنادًا على نتائج ليونيل ميسي في البرتغال.

وشهدت العاصمة البرتغالية الظهور الأول لليونيل ميسي بقميص برشلونة منذ 17 عامًا، حيث لعب مباراة ودية أمام بورتو خسرها الفريق الكتالوني بهدفين.

أما على مستوى المباريات الرسمية، فميسي لم يعرف إلا الفوز هناك، حيث خاض 3 مباريات رسمية في دوري الأبطال فاز بهم جميعًا.

الأولى كانت في 2009 حين اكتسح الفريق الكتالوني سبورتينج لشبونة بخمسة أهداف مقابل لا شيء ليلة تألق ميسي وصناعة هدف رائع لتييري هنري.

المرة الثانية كانت في ملعب النور والذي سيحتضن مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، حيث لعب الكتلان أمام بنفيكا في 2012 وفازوا بهدفين للا شيء.

أما المرة الثالثة والأخيرة والتي حقق فيها ميسي الفوز في أرض كريستيانو رونالدو وعلى حساب فريقه السابق، كانت في 2017 حين فاز برشلونة على سبورتينج لشبونة بهدف للا شيء.

بوجود محرز وميسي ومركز صادم لرونالدو وصلاح.. أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوريات الأوروبية

يذكر أن ليونيل ميسي قد سجل 3 أهداف فقط في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا، كأحد أضعف معدلاته التهديفية التي يصل بها إلى دور الثمانية.