"يملك مستقبلاً متوحشاً" .. ميسي يُتوج فالنتين كاربوني نجماً في رباعية الأرجنتين ضد جواتيمالا

لاعب إنتر الشاب بدأ أساسياً للمرة الأولى مع بلاده

كال الأسطورة ليونيل ميسي المديح لمواطنه فالنتين كاربوني عقب تألقه الكبير في الانتصار الودي على جواتيمالا فجر السبت برباعية مقابل هدف.

كاربوني الذي يلعب مع مونزا مُعاراً من إنتر، شارك أساسياً للمرة الأولى مع منتخب بلاده الأول، ولعب 62 دقيقة، وتسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها لاوتارو مارتينيز.

وعقب اللقاء، أشاد ميسي مع "TYC" بموهبة إنتر الشابة: "يمتلك مستقبلاً متوحشاً ورائعاً، رأيته من قبل مع منتخب تحت 20 عاماً".

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وواصل: "أصبح الآن لاعباً مختلفاً وأكثر اكتمالاً ونضوجاً، يملك جودة رهيبة".

وحتى الآن لم يتضح ماذا سيقرر إنتر أن يفعل مع مهاجمه الشاب، إذ تتحدث التقارير عن عروض من وست هام، لاتسيو، وفيورنتينا تتخطى 30 مليون يورو لكاربوني، وأنباء عن إدراج النيراتزوري اللاعب في صفقة تبادلية للحصول على ألبرت جودمونسون من جنوى.