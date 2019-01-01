الكشف عن عقوبة ميسي المخففة بعد هجومه على التحكيم

ميسي هاجم التحكيم في كوبا أمريكا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الكونميبول، اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، عن العقوبة الموقعة على نجم وقائد الأرجنتين ليونيل ميسي بعد هجومه وتصريحاته حول التحكيم في كوبا أمريكا.

وتعرض ميسي للطرد في مباراة تحديد المركز الثالث أمام تشيلسي، وهاجم التحكيم وتقنية الفيديو بعد الخسارة من البرازيل في نصف النهائي، واصفاً الأمر بالمؤامرة لصالح المستضيف.

وتعرض ميسي لغرامة مالية قيمتها 1500 دولار، بالإضافة لإيقافة لمباراة وحيدة دولية مع الأرجنتين كعقاب للبطاقة الحمراء في مباراة تشيلي.

واعتبر الاتحاد في بيانه أن ميسي أظهر عدم احترام، ولم يقدر مباديء كرة القدم من اللعب النظيف والتنافسية، مؤكداً أن اتهاماته قللت من البطولة وكل من شارك فيها والجهد المبذول بها من المئات.

ولم يعلق ميسي رسمياً على قرارات الكوميبول، ونشر صورة عبر حسابه على إنستجرام في نفس توقيت إصدار القرار تظهره مع عائلته في العطلة الصيفية.

ويقضي ميسي حالياً عطلته في شواطيء الكاريبي بعد مشاركته مع الأرجنتين في كوبا أمريكا، وينتظر أن ينضم لمعسكر برشلونة في الأسبوع القادم.