"مثال لي ونموذج للجميع".. صورة ميسي و"البطل الاستثنائي" تحظى بإعجاب نجم ريال مدريد!

ما قصة الصورة؟

حظيت صورة جديدة للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، وأسطورة برشلونة السابق، بإعجاب لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد.

ونشر الإسباني إيليا توبوريا، بطل الفنون القتالية المختلطة، عددًا من الصور مع ميسي بقميص إنتر ميامي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "مع أحد أعظم الأساطير في تاريخ الرياضة، مثال لي ونموذج للجميع".

ونالت الصور إعجاب ما يزيد على 350 ألف شخص، من بينهم نجم ريال مدريد (فاسكيز).

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يشار إلى أن توبوريا ظهر في مباراة ريال مدريد وإشبيلية والتي حسمها النادي الملكي (1-0) في فبراير الماضي بالدوري الإسباني، إذ دخل ملعب المباراة قبل صافرة البداية، وسط تحية كبيرة من جماهير الناديين، بعدما توج بنزال ألكسندر فولكانوفسكي في UFC 298 للوزن الخفيف.

وأصبح صاحب الـ27 عامًا، الذي وُلد في ألمانيا لأبوين جورجيين قبل أن ينتقل إلى إسبانيا في سن المراهقة، أول إسباني في تاريخ اتحاد الفنون القتالية المختلطة يفوز بلقب الوزن الخفيف.