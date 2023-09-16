"ميسي شعر بالمرارة في إنتر ميامي ولا يمكننا تغيير عقليته"

ميسي شعر بالمرارة في إنتر ميامي!

اعتاد ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني، وفريق إنتر ميامي الأمريكي، الفوز في المباريات وتحقيق البطولات، ومع أي تعثر له ولفريقه فإن صفوه يتعكر.

وكشف جيراردو مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، أن ميسي، شعر بالمرارة والضيق، عقب تعادل الفريق أمام ناشفيل في الدوري الأمريكي، في الشهر الماضي.

وقال مارتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثلتيك": "ميسي شعر بالإحباط بعد تعادلنا السلبي أمام ناشفيل، كنت أريد أن أقول له اهدأ لن نفوز في كل مباراة".

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وتابع: "لقد كان يشعر بالمرارة، كما لو أننا خسرنا، ميسي في سعي متواصل لتحقيق الفوز، ومن الصعب جدًا تغيير تلك العقلية، وأنا لا أريد ذلك أبدًا، وهذا ما يجعله الأفضل".

ويواصل ميسي نثر سحره في الملاعب، منذ وصوله إلى أمريكا في الميركاتو الصيفي الماضي، إذ نجح في تسجيل 11 هدفًا مع إنتر ميامي في 11 مباراة وصنع 8 آخرين، كما قاد الفريق لتحقيق أول لقب في تاريخه.

ويستعد إنتر ميامي، لمواجهة أتالانتا في الدوري الأمريكي فجر الأحد، ولكن بدون مشاركة البرغوث الأرجنتيني، الذي تعرض إلى إصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام بوليفيا في تصفيات كأس العالم القادمة.