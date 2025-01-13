سخر من ميسي وريال مدريد سويًا .. نادي إسباني "درجة ثانية" يذكّر برشلونة بهزيمته الثقيلة عقب التتويج بكأس السوبر

السخرية سيدة الموقف في ليلة تتويج برشلونة بطلًا لكأس السوبر..

نعم هي حفلة من السخرية والتلاسن كما هي العادة عقب كل كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، خاصةً وأن هذه المرة الهزيمة كلفت الميرينجي خسارة لقب كأس السوبر الإسباني.

البرسا توج أمس الأحد، بطلًا لكأس السوبر المحلي على الأراضي السعودية، حيث مدينة جدة، بعد الفوز العريض أمام الميرينجي بخماسية مقابل هدفين.

واستغل نادي قادش؛ الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، هذه الهزيمة، لتصدر المشهد بسخرية من كلا الناديين، كما سخر من الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الأسبق..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قادش وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نشر صورة لميسي خلال فترته مع برشلونة وتبدو علامات الصدمة على وجهه، مع نتيجة (2-1)، تلك التي هُزم بها البلوجرانا أمام قادش في الخامس من ديسمبر 2020 ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى، رغم أن قادش وقتها كان عائدًا حديثًا لليجا بعد 14 عامًا من الهبوط.

وعلق النادي الناشط في دوري الدرجة الثانية حاليًا: "وحتى بحضور الأسطورة ميسي لم نسقط بخماسية!".

Cadiz Facebook

يذكر أن هزيمة الأمس هي الثانية على التوالي لريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة بالموسم الجاري، بعدما خسر لقاء الجولة الـ11 من الدروي الإسباني برباعية نظيفة.