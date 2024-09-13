ميسي ورونالدو يثيران الجدل.. ولكن "في كرة الصالات!"

ملصق ترويجي يثير الجدل عن كأس العالم لكرة الصالات

جدل كبير أثاره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد طرح الملصق الترويجي الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة الصالات، التي تقام في أوزبكستان.

الجدل مرده إلى أن الملصق الترويجي، لم يكن يشتمل على أي من أساطير اللعبة نفسها، بل اشتمل على 4 من أهم نجوم كرة القدم الاعتيادية.

الملصق الدعائي الرسمي الذي تم طرحه قبل أيام من انطلاق البطولة "يوم 14 سبتمبر"، اشتمل على كل من البرازيلي نيمار والإسباني تشافي هيرنانديز والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو!.

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الأمر أثار ضجة كبيرة في عالم كرة الصالات، وجعل أساطيره يتدافعون لانتقاد هذا الأمر؛ وقد سلطت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، الضوء على أبرز تصريحات نجوم اللعبة.

وقد لخص دانييل إيبانييس، أسطورة كرة الصالات، مشاعر الكثيرين من أعضاء اللعبة؛ عندما قال: "ما زلنا مجرد كرة قدم".. بينما كان لاعبون آخرون، مثل رافا أوسين، أكثر وضوحًا: "من المؤسف أن يتم الترويج لحدث بهذا الحجم بهذه الطريقة!".