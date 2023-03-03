ميسي رضي عنه؟ أليخاندرو جارناتشو في قائمة الأرجنتين للمرة الأولى

أعلن المنتخب الأرجنتيني أول قائمة له بعد التتويج بكأس العالم، والتي اشتملت على اسمين جديدين أحدهما يتلقى الاستدعاء الأول في مسيرته، والآخر يتلقى الاستدعاء الثاني.
العامل المشترك بين اللاعبين هو أنهما سبق لهما تمثيل إسبانيا في الفئات السنية الأدنى، إنهما أليخاندرو جارناتشو وإيمي بوينديا.
جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد لم يخف ولاءه لكريستيانو رونالدو زميله السابق في قلعة أولد ترافورد، وهو الأمر الذي يجعل لقاءه الأول بليونيل ميسي على صعيد الزمالة في المنتخب أمرًا مرتقبًا.
الاسم الثاني وهو بوينديا يتألق مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، لكن له استدعاء دولي سابق مع منتخب الأرجنتين.
يذكر أن منتخب الأرجنتين يخوض معسكرًا دوليًا في مارس يلعب فيه مباراتين وديتين ضد كل من بنما وكوراساو.
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