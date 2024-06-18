مواجهة مرتقبة للدون!

يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول مباراة له في يورو 2024 أمام تشيكيا في الجولة الافتتاحية من البطولة.

المواجهة المنتظرة شهدت الكثير من المناوشات من قبل جماهير تشيكيا قبل بداية المباراة التي تختتم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتجمعت جماهير تشيكيا وقامت بالهتاف لليونيل ميسي، الخصم التاريخي لكريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي.

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ويلعب الفريق البرتغالي في مجموعة تضم تركيا وجورجيا بجوار تشيكيا التي يفتتح مبارياته أمامها.

جدير بالذكر أن الجولة المقبلة في نفس المجموعة ستشهد مواجهة تركيا والبرتغال، وسيكون ذلك يوم السبت المقبل.