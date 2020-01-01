من أجل ميسي؟ جوارديولا يقترب من التمديد مع سيتي

هل يستمر الكتالوني بعد الموسم الجاري؟

تحدثت أنباء في إنجلترا عن اقتراب مانشستر سيتي من تمديد عقد مدربه بيب جوارديولا لفترة إضافية رغم الحديث عن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد بيب مع سيتي بحلول نهاية الموسم الجاري، ولكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل تمديده.

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صحيفة "تيليجراف" ذكرت أن هناك انفراجة في الأيام الماضية وأن المدير الفني أصبح أقرب لتمديد عقده في الأيام المقبلة.

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الصحفي دين جيمس من "يوروسبورت" ذكر في مقاله الأسبوعي أن سيتي يريد جواباً من جوارديولا بحلول يناير حتى يبحث عن بديل إذا قرر عدم الاستمرار.

البعض ربط بين الأمر وإمكانية انضمام ليونيل ميسي من برشلونة الصيف المقبل، إذ أوضح "إلشيرينجيتو" أن الأرجنتيني من ضمن شروطه بقاء جوارديولا الموسم المقبل مدرباً.

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الشرط الثاني الذي طلبه ميسي بحسب التقرير الإسباني هو استمرار مواطنه وصديقه سيرخيو أجويرو مع سيتي كذلك.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة أيضاً الصيف المقبل، وارتبط بقوة بسيتي الصيف الماضي بعد إعلانه الرحيل عن البلوجرانا.