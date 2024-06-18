ميسي: جماهير الأرجنتين سبتني بكل الطرق .. وخصومتي الأكبر مع راموس

كشف النجم ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، عن كواليس من حياته الخاصة، متحدثًا عن خصومته التاريخية مع سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد السابق.

قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كوبا أمريكا، حيث يتجمع المنتخب الأرجنتيني في أتالانتا، أجرى النجم الأسطوري ليونيل ميسي محادثة ممتعة مع ابن أخيه توماس على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

وقال ميسي في "البودكاست" مع ابن أخيه: "كنت دائمًا أشارك الغرفة مع أجويرو في المنتخب، ومنذ أن غادر، أصبحت أقيم في غرفة بمفردي. لم يكن لدي شريك بعد ذلك".

وأضاف: "لا أعرف من هو أكثر الخصوم بالنسبة لي، لكن أعتقد أن هناك عدة لاعبين من ريال مدريد. كنت أتشاجر كثيرًا مع سيرجيو راموس لكن أصبحنا لاحقًا زملاء، بينما كان الكلاسيكو بيننا حادًا دائمًا".

وسئل ميسي عن الإهانات التي كان يتعرض لها، أجاب ميسي: "لا أتذكر أكثر إهانة ذكية قيلت لي، لكن الجماهير في كوبا أمريكا 2011، قالوا كل شيء لي والمنتخب، لقد سبوني بكل الطرق وكان الأمر صعبًا للغاية".

وتطرق ميسي للحديث عن حملاته الدعائية، قال: "أسعد كثيرًا بدور الممثل في الإعلانات حيث أستمتع بتصوير الإعلانات منذ سنوات عديدة وكل مرة أصبحت أستمتع بها أكثر. عندما تكون الأمور مضحكة، والأجواء جيد، يكون من الممتع القيام بذلك".

وختم: "لا أنكر أنني أحب الحلويات كثيرًا، أحيانًا أنزل من المنزل في الليل عندما تكون زوجتي أنتونيلا والأطفال نائمين لأبحث عن حلويات، وأهمها بالطبع الشيكولاتة أو الحلوى التي أجدها في هذه اللحظة. هذا ليس كل ليلة، لكنه يحدث غالبا".