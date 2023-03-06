ميسي: تسجيل مبابي لثلاثية في النهائي وعدم الفوز كان جنونًا!

ليونيل ميسي يشيد بأداء مبابي في نهائي كأس العالم، ويتحدث عن العودة أمام بايرن ميونخ.

أكد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إنه لا يستطيع وصف مشاعره بعد نهائي كأس العالم أمام فرنسا وهو اللقب الذي توج به بعد طول انتظار.

جاء هذا في تصريحات خاصة لقناة باريس سان جيرمان على يوتيوب وقال ميسي: "من الصعب وصف مشاعري بعد كأس العالم، لأن ذلك كان هو الحلم الذي حلمت به طوال حياتي".

وأكمل عن مواجهة مبابي في النهائي: "كان جنونًا أن يسجل ثلاثة أهداف ولا يفوز، لكنه يعرف طعم الفوز بكأس العالم بالفعل".

وأضاف عن تأقلمه في باريس سان جيرمان: "أول عام كلفني الكثير من أجل التأقلم، لكنني الآن أشعر بشعور جيد بالكثير من الرغبة والراحة في النادي والمدينة، أنا أستمتع هنا".

وأردف عن مواجهة بايرن ميونخ: "نحن سنقوم بفعل كل شيء حتى نقلب الموقف أمام بايرن ولنتأهل، هذا هو هدف الجميع".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خسر مباراة ذهاب دور الـ 16 أمام باريس سان جيرمان بهدف نظيف.